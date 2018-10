Una prima presentazione che ha anticipato l'assemblea ufficiale di sabato a Pergusa, nel corso della quale verranno svelati nome, statuto e componenti del nuovo soggetto politico che non vuole essere accostato agli autonomisti del passato, ma che indubbiamente a quegli ideali si ispira. Attuazione piena ed eventuali aggiornamenti dello Statuto della Regione Siciliana, sviluppo economico della regione, ammodernamento della struttura burocratica per agevolare uno scatto in avanti della Sicilia. Questi i temi ricorrenti affrontanti nel corso degli interventi dei 'fondatori' del movimento che momentaneamente è stato denominato 'Verso la Costituente'.

Tra i 'padri costituenti" del nuovo movimento anche l'ex deputato regionale e nazionale Salvatore Grillo, in politica dal 1973, che non ha perso l'entusiasmo: "A nostro avviso si è aperto un varco enorme essendo crollati i due poli politici che si sono alternati negli ultimi 20 anni - ha detto -. Questo è un evento, un cambiamento rivoluzionario,m che crea un'occasione importante. Non vi sono più i blocchi di riferimento -ha sottolineato - la Sicilia può ritrovare un soggetto che si occupi di lei, una forza politica che quindi agirà per amministrare la Regione con obiettivi chiari: il territorio e il suo sviluppo. Il dibattito su sinistra e destra, non ci interessa. Noi vogliamo affrontare un'emergenza, i problemi della Sicilia, attraverso l'attuazione dello Statuto e la sua modifica, e soprattutto sfruttando la sua posizione geografica. Abbiamo creato un grande tavolo per lo sviluppo e in questo ci affiancheranno giovani, imprenditori, professionisti, professori universitari".

PALERMO - "Non chiamateci autonomisti". Con queste parole si è aperta la conferenza stampa di lancio del nuovo movimento politico fondato dall'ex senatore Salvo Fleres: con lui altri ex deputati nazionali e regionali siciliani."Noi non ci collochiamo né a destra né a sinistra - ha spiegato Fleres - non ci interessano le ideologie tradizionali che fino ad ora non hanno fatto altro che mettere in difficoltà la nostra regione, non riuscendo ad intercettare fino in fondo le nostre esigenze. Vogliamo costruire una classe politica siciliana che risponda ai siciliani - ha sottolineato -. Non ci consideriamo rottamati o riserve - ha scherzato l'ex senatore - siamo semplicemente stati richiamati dalla riserva per rilanciare le politiche di sviluppo del nostro territorio. Sfruttare bene e in toto i fondi europei, creare zone con agevolazioni fiscali e molte altre iniziative che il nostro statuto prevede".Per Fleres alla base del nuovo movimento ci sono tre parole chiave: "Responsabilità, risorse e perequazione, perchè la Sicilia merita di vivere nelle stesse condizioni delle altre regioni d'Italia".Tra i fondatori del nuovo soggetto politico anche l'avvocato ed ex deputato regionale Maurizio Ballistreri, l'ex deputato Antonio Carullo, la docente Annalisa Romeo, il docente dell'Università di Palermo Marcello Sajia. Esperienze diverse, ex esponenti che provengono da mondi molto lontani fra loro: ex Forza italia, esponenti del partito Repubblicano, ex socialisti. "Ma il passato non conta - ha detto Fleres - nessuno di noi ha intenzione di candidarsi nelle future competizioni elettorali. Vogliamo essere contenitore e creare una nuova classe dirigente, sostenendo giovani amministratori, solo ed esclusivamente per il bene della nostra terra".