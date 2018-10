PARTINICO - Oltre 40 mila articoli tra materiale elettrico ed elettronico, giocattoli, casalinghi e materiale informatico tra non conformi alla normativa sulla sicurezza, contraffatti e con un falso marchio CE sono stati sequestrati in un grande magazzino di Partinico. Il responsabile della struttura è stato denunciato alla Procura di Palermo capoluogo dell'Isola per contraffazione ed utilizzo di segni mendaci e segnalato alla Camera di Commercio per le relative sanzioni pecuniarie. (ANSA).