si tratta, rispettivamente, di locali di 900 e 1500 metri quadrati. Si trovano in via Marco Polo, dalle parti di corso Finocchiaro Aprile e in via Ugo La Malfa.

L'economia cinese in città è in continuo fermento e cavalca, da alcuni mesi a questa parte, l'onda del "food", pronta ad estendersi oltre i confini cittadini, da Cefalù a Castellammare, fino ad Alcamo.A gestirla, la giovanissima Jennifer Chen, che a soli 18 anni coordina sala, cucina e dipendenti. "Sono nata a Palermo, ho frequentato la scuola superiore qui e mi sento ormai figlia di questa città - dice -. I miei genitori sono arrivati in Sicilia più di vent'anni fa, sono dei grandi lavoratori. Amo questa attività perché mi permette di stare a contatto con la gente".che raccoglie più di duemila adesioni e unisce le imprese che si trovano nel capoluogo. Si occupano soprattutto di abbigliamento, elettronica, casalinghi e che hanno già messo in piedi centri commerciali come quello di via Lincoln, nei locali ex Barone. "Si tratta di veri e propri punti di riferimento sul fronte occupazionale - spiega Marco Mortillaro, commercialista e direttore dell'associazione -. Basti pensare che i dipendenti palermitani con regolare busta paga sono già 350. Il numero è però destinato a crescere e conferma l'importanza dell'economia cinese in un periodo di forte crisi come quello attuale".Specie per le attività di ristorazione e per le rivendite di merce all'ingrosso, i quali titolari tentano di accaparrasi le strutture ritenute più adatte. Nel mirino ci sarebbero anche i locali di via Roma da poco riconsegnati dal Tribunale alla famiglia Niceta, a pochi metri dalla "Chinatown" della città, che si estende dalla stazione centrale a via Lincoln e traverse. Gli imprenditori però smentiscono che questa sia un'ipotesi in via di definizione: "Siamo appena stati svincolati dalla misura di sequestro con la prospettiva di rientrare in possesso dei nostri beni e già vengono fuori notizie di altri danni al nostro patrimonio? Non lo permetteremo", taglia corto Massimo Niceta.per il rinnovo dei passaporti, per il quale è attualmente necessario recarsi al consolato di Roma. "Una volta all'anno - precisa Mortillaro - vengono anche raccolti i passaporti da due delegati del consolato, evitando i numerosi viaggi verso la Capitale".l'obiettivo dei commercianti asiatici a Palermo, infatti, è di facilitare gli spostamenti dei connazionali per acquistare la merce a Roma, Napoli e Prato e, allo stesso tempo, di attirare turisti asiatici in città. Negli ultimi mesi altre due medie strutture gestite da cinesi hanno contribuito al boom delle attività orientali a Palermo: