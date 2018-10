Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto che consente di dare avvio alle procedure concorsuali straordinarie per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria previste dal cosiddetto Decreto Dignità. Il concorso prevede assunzioni sia su posti comuni che di sostegno ed è riservato a chi è in possesso del requisito di abilitazione (Laurea in Scienze della Formazione Primaria, diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) e ha svolto almeno due anni di servizio nel corso degli ultimi otto anni. Per i posti di sostegno è richiesto anche il possesso dello specifico titolo di specializzazione. Nel decreto vengono dettagliati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, la composizione delle commissioni di valutazione e i programmi di esame."Abbiamo mantenuto l'impegno preso con il Decreto Dignità, sbloccando la situazione di paralisi ereditata dal precedente Governo, ma non ci fermiamo: a breve partirà anche il concorso ordinario, sempre per la scuola dell'infanzia e primaria, per il quale i miei Uffici stanno avviando le relative procedure autorizzatorie". Lo ha affermato il titolare del Miur Marco Bussetti. Il decreto per il concorso straordinario è già stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la relativa pubblicazione dopo la quale il Ministero pubblicherà il bando sul proprio sito web.