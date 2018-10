SIRACUSA - Riceveva benefici assistenziali senza averne diritto. I militari della Guardia di finanza hanno denunciato per falso e truffa aggravata ai danni dello Stato un 68enne che aveva dichiarato all'Inps di risiedere a Francofonte, in provincia di Siracusa, ed invece viveva da oltre venti anni negli Stati Uniti. L'uomo riceveva l'"assegno sociale", cioè una somma che viene erogata a persone bisognose con redditi al di sotto di soglie minime che hanno la stabile ed effettiva residenza sul territorio nazionale. Le false dichiarazioni hanno consentito al 68enne di percepire illecitamente la prestazione assistenziale attraverso l'accredito della pensione su un libretto postale. La Guardia di finanza ha inviato una comunicazione alla Corte dei Conti per il danno erariale causato e all'Inps per il blocco della pensione. (ANSA).