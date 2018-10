Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 19 ottobre, in Sicilia.1) CALTANISSETTA - Palazzo giustizia, ore 09:00 Udienza preliminare per i 24 indagati dell'inchiesta sul cosiddetto "Sistema Montante". Il gip deve decidere sul rinvio a giudizio oltre che per Antonello Montante anche per l'ex presidente del Senato Renato Schifani e l'ex capo dei Servizi Arturo Esposito.2) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Udienza preliminare, davanti al Gup Giancarlo Cascino, a carico di 11 indagati nell'inchiesta 'Black Job' per i quali la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per presunti casi di corruzione e soppressione e falsità ideologica di atti pubblici nell'Ispettorato del Lavoro di Catania.3) CATANIA - Università, via Santa Sofia 100, ore 09:00 Terza edizione regionale del 'Global Halal Forum' dedicato agli imprenditori siciliani che guardano alla certificazione in linea con i dettami della religione islamica.4) PALERMO - Villa Zito, Auditorium, via Libertà 52, ore 09:30 Convegno dal titolo "La spesa dei fondi comunitari in Sicilia. Strategie e proposte per lo sviluppo del territorio", organizzato da Eurispes e Centro Studi Arnao.5) CATANIA - Confcommercio, Via Mandà, ore 10:00 Conferenza stampa sulla tutela delle risorse naturali dell'Etna e lo sviluppo imprenditoriale. Partecipano Riccardo Galimberti e Pietro Agen, rispettivamente presidente e vice presidente Confcommercio Imprese per l'Italia - Catania metropolitana, ed Anthony Barbagallo, parlamentare regionale Pd e componente della Commissione territorio all'Ars.6) PALERMO - Istituto comprensivo Maredolce, ore 10:00 "Trilogia del viaggio", progetto ideato dalla cantante Laura Mollica. Seminario sul canto popolare siciliano. Alle 18.00 all'Archivio storico del Comune, "Figlio di un Caos minore. Viaggio per terre",dell'antropologo Sergio Grasso.7) CATANIA - Palazzo Platamone, ore 11:00 Anteprima per la stampa della mostra 'Percorsi e segreti dell'Impressionismo'. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore Barbara Mirabella. Resterà aperta dal 20 ottobre al 21 aprile.8) PALERMO - Ars, Sala Piersanti Mattarella, ore 12:00 Conferenza stampa di presentazione del Giro della Sicilia 2019.9) CATANIA - Hotel Mercure Excelsior, Piazza Verga, ore 15:00 Prima giornata di lavori del I Congresso regionale dei notai dal titolo 'I notai siciliani a confronto'. Fino a sabato 20 ottobre.10) PALERMO - San Paolo Palace Hotel, via M. Marine 91,ore 16:00 Consiglio nazionale del Partito liberale italiano. I lavori proseguiranno anche sabato.11) PALERMO - Libreria Dudi, via Quintino Sella 71, ore 16:30 Alessandra Vassallo presenta il suo libro "La leggenda del cacao" (Valentina edizioni). Con l'autrice dialoga Silvana Mastropaolo.12) PALERMO - Museo Gemmellaro, corso Tukory 131, ore 16:30 Incontro, nell'ambito della 6/a edizione della Settimana del pianeta terra in Sicilia, dal titolo "La realizzazione dei fogli Carg e i nuovi modelli geologici della Sicilia", organizzato in occasione degli 80 anni del prof. Raimondo Catalano.13) PALERMO - Villa Zito, ore 17.00 Un incontro con il presidente del Comitato di pilotaggio, Leoluca Orlando, il presidente di Fondazione patrimonio Unesco Sicilia, Gianni Puglisi, il curatore Aurelio Angelini precede l'inaugurazione della mostra "Viaggio per immagini. Dal Grand Tour al riconoscimento Unesco".14) CATANIA - Hotel Mercure Excelsior, piazza Verga, ore 17:30 Presentazione, durante una due giorni organizzata dal Comitato notarile della Sicilia e dal Consiglio dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone, della 15ma guida per il cittadino "La Terza età: strumenti patrimoniali, opportunità e tutele", realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e da 14 associazioni nazionali dei consumatori.15) PALERMO - Dormitorio Comunale via M. Marine, 15, ore 18:30 Manifestazione "La notte dei senza dimora", organizzata da Comune e Opera Don Calabria in collaborazione, tra gli altri, con Caritas per ricordare,le persone senza dimora che non ci sono più. In programma una cena alle 19.30, la proiezione di un film ed attività di animazione.16) PALERMO - Teatro Libero, ore 21:15 Seconda anteprima della 51/a stagione internazionale del Teatro Libero con "Gi Gan Ti" tratto da "I giganti della montagna", di Luigi Pirandello. Nuovo allestimento coprodotto con il Teatro Biondo.16) PALERMO - Tatum Art, via dell'Università 38, ore 21:30 Esibizione del Giorgia Meli quartet.17) PALERMO - Garibaldi Books&Records, p. Cattolica 1, ore 21:30 Esibizione del compositore Giulio Aldinucci.18) RAGUSA IBLA (RG) - Vari luoghi, Quarta edizione della manifestazione "Scale del gusto" che avrà luogo lungo la scalinata che unisce Ragusa superiore a Ragusa Ibla ma anche in alcuni dei siti Unesco. Fino al 21.