“Non v’è chi non vede, dunque, che quella operata in diretta Tv dinnanzi a milioni di telespettatori – spiega Miceli che oltre a essere onorevole è pure avvocato - altro non è che una denuncia pubblica dell’esistenza di reati molto gravi contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e perfino contro il patrimonio dello stato”.

Il punto è che l'altro vice premier Matteo Salvini - ricorda l'esponente politico del Pd nell'esposto - ha replicato smentendo la manipolazione: 'Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo'".

di verificare se nelle parole di Di Maio siano ravvisabili le ipotesi di “procurato allarme, abuso di credulità popolare e simulazione di reato”.

Qualora fosse ancora intenzionato a farlo il vice premier sappia che è stato preceduto dal deputato del Pd, Carmelo Miceli, che ha presentato un esposto a Palermo.si era detto certo che una manina avesse ambiato, a sua insaputa, il decreto fiscale ampliando il condono e prevedendo il rientro dei capitali dall'estero.