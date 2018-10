Antonello Montante ha preferito non partecipare all'udienza preliminare in corso a Caltanissetta davanti al giudice David Salvucci.

Fra questi ci sono esponenti delle forze dell'ordine che avrebbero fatto parte della rete di spionaggio costituita da Montante per apprendere notizie sulle indagini che lo riguardavano. Era finito sotto inchiesta per concorso esterno in associazione mafiosa, un reato per il quale secondo gli stessi pm, però, non ci sono i presupposti per imbastire un processo.di cui avrebbero fatto parte anche l'ex poliziotto e capo della sicurezza di Confindustria Diego Di Simone, colonnello della Dia Giuseppe D’Agata, il colonnello della finanza Gianfranco Ardizzone, il sindacalista Maurizio Bernava, il dirigente regionale Alessandro Ferrara, il questore Andrea Grassi e il colonnello dei carabinieri Letterio Romeo, il capo reparto dei servizi segreti Andrea Cavacece.tra gli altri, la Regione Siciliana, i Comuni di Caltanissetta e Palermo, la Camera di commercio nisssena, i giornalisti Attilio Bolzoni e Giampiero Casagni, l'ex assessore Nicolò Marino, il vicequestore Gioacchino Genchi, l'imprenditore Pietro Di Vincenzo.l’ex presidente del Senato Renato Schifani, il tributarista Angelo Cuva, l’ex direttore dell’Aisi Arturo Esposito e l'imprenditore Massimo Romano.