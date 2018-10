Un nuovo caso di alimenti richiamati e segnalati dal ministero della Salute. Questa volta, nel mirino degli ispettori governativi sono finiti due lotti di. Il primo a marchio Coop, codice 25L18341. Le confezioni contenute al suo interno sono quelle da 140gr, in scadenza l'8 novembre 2018.L'altro lotto di scamorza marchiato "Cuore di fette". Il suo codice è 25L18341, in scadenza il 17 novembre 2018.Secondo l'avviso diffuso dal ministero, entrambi i prodotti. Si invitano pertanto i consumatori a prestare attenzione durante gli acquisti e a controllare le confezioni di scamorza già possedute in casa.