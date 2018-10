PALERMO - Nasce lo Spazio informativo sulla mediazione familiare, grazie alla collaborazione tra il Comune di Palermo e le associazioni A.I.Me.F, Familia Semper e Media Global. Ieri, alla presentazione, hanno preso parte l’assessore al Sociale Giuseppe Mattina, il consigliere comunale Rosario Arcoleo e il presidente dell’Ottava circoscrizione Marco Frasca Polara, oltre al presidente dell'associazione italiana mediatori familiari Federica Anzini.“Da più di vent’anni, la mediazione familiare è uno strumento per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o alla rottura della coppia a qualsiasi titolo costituita, con l’obiettivo di limitare gli effetti dannosi del conflitto perdurante sui figli – si legge in una nota - Obiettivo dello sportello è fornire specifiche sul percorso di mediazione, affinché le persone che si trovano in una situazione di conflitto, separazione o divorzio, possano scegliere consapevolmente e liberamente se avvalersi di questo strumento per la gestione delle loro controversie”.Lo Spazio informativo è attivo tutti i lunedì mattina dalle 10 alle 12 in via Domenico Costantino 16, e il mercoledì mattina, dalle 10 alle 12, in via Amilcare Barca 5. Il servizio fornirà informazioni precise su cos'è e come funziona la mediazione familiare e orientamento per affrontare situazioni di conflitto. I cittadini accedono gratuitamente allo sportello e non sono obbligati ad assumere alcun vincolo di prestazione nei confronti del professionista che incontreranno nell'attività di consulenza.