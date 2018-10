- Il presidente dell'Ars, accompagnato dal capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Milazzo e dal deputato regionale del Pd, Antonello Cracolici, stamattina ha visitato l'istituto comprensivo "Antonio Ugo", scuola della zona Noce-Zisa a Palermo, per "esprimere solidarietà" al preside Riccardo Ganazzoli, che nei giorni scorsi è stato criticato per avere organizzato la "Festa dell'accoglienza".aggredito a Partinico, parlando con il ragazzo aveva sollevato anche la questione dell'istruzione dei giovani immigrati: "Solo facendoli studiare, potremo garantire loro un futuro - aveva detto -. Ma questi ragazzi come possono studiare nelle nostre scuole se non conoscono l'italiano?". "Per favorire questo percorso di integrazione - ha osservato - si è pensato di individuare alcune scuole dove realizzare dei progetti-pilota destinati agli immigrati per l'apprendimento dell'italiano".si dimostri attenta ai problemi sociali - ha aggiunto il dem Antonello Cracolici -. Non si può contestare la scuola che è il maggiore centro di aggregazione. Ritengo importante continuare su questa scia, dopo il messaggio lanciato dal presidente Miccichè con l'opportunità offerta a Khalifa Dieng nelle cucine del ristorante dell'Ars". (ANSA).