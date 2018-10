Gli agenti dai controlli su strada hanno monitorato in particolare le norme di comportamento del codice della strada, il corretto possesso dei documenti di circolazione e la copertura assicurativa dei veicoli in circolazione.

In totale, sono state comminate 18 sanzioni: sette autovetture che circolavano senza copertura assicurativa sono state sequestrate, mentre altre sei veicoli sono stati sanzionati per omessa revisione, tra i quali due per ripetuta omessa revisione.

Inoltre, due conducenti sono stati sorpresi a circolare senza aver mai conseguito la patente di guida e tre sono stati riscontrati con i documenti di circolazione non aggiornati.

I controlli saranno estesi nelle altre zone periferiche della città.