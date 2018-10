"Appreso delle nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione di Seus, vogliamo augurare al nuovo presidente, Davide Croce, e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, Pietro Marchetta e Gaetana Pontrelli, buon lavoro, nella speranza che adesso si proceda spediti anche verso le nomine della dirigenza, definendo così l’assetto che dovrà guidare una società di importanza strategica, per non dire fondamentale, per la vita di tutti i cittadini siciliani". A dirlo è, che oggi ha partecipato al Coordinamento regionale della Seus che si è svolto a Messina alla presenza dei segretari generali della Cisl Funzione pubblica. "Auspichiamo che al più presto si avvi un confronto con i sindacati, per poter fornire il nostro contributo alla nuova dirigenza della società, sia per la risoluzione dei problemi ancora presenti sia per la transizione verso la nuova azienda regionale, annunciata dal presidente Musumeci e dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Il confronto con i sindacati infatti è imprescindibile in un processo che coinvolge direttamente i lavoratori della società partecipata", conclude Montera.