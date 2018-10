l giudice monocratico della terza sezione civile del Tribunale di Palermo, Giuseppe Rini, ha infatti condannato la Fincantieri Spa e la Salpa Srl al risarcimento del danno parentale agli eredi di Leonardo Saia, deceduto a 69 anni.

La somma ammonta a 960.142 euro, oltre alle spese legali. Il giudice ha accolto la tesi dell'avvocato Antonio Giovenco, che ha assistito la moglie e i quattro figli di Saia: "E' stato riconosciuto - spiega il legale -

il principio sancito dalla Suprema Corte in merito alla fusione di società: quella che risultante assume tutti i diritti e gli obblighi di quella che si estingue". Saia, infatti, aveva lavorato fino al 2003 come coibentatore navale per la Salpa, presso i Cantieri Navali del Tirreno e Riuniti, poi incorporati in Fincantieri Spa nel 1984.

Il contatto con il materiale cancerogeno sarebbe avvenuto quotidianamente: l'uomo lavorava in sala macchine, un luogo chiuso in cui avveniva l'accensione dei motori delle navi. L'assenza di dispositivi di sicurezza, a partire dalle mascherine, avrebbe così inevitabilmente provocato l'esposizione alle polveri sottili.

"Il luogo in cui lavoravamo - ha spiegato il fratello Gioacchino - si trovava in dei tunnel al di sotto delle navi, non c'erano prese d’aria. Mai ci furono forniti per lavorare mascherine o grembiuli. Trascorrevamo l’ora di pausa pranzo consumando il pasto all’interno della sala macchine. In tutto il corso della mia attività lavorativa, il datore di lavoro ha cominciato a sottopormi a dei controlli medici soltanto dopo l’inizio degli anni ‘80. In precedenza, non venivamo sottoposti ad alcun controllo. Per quanto ne so, mio fratello Leonardo non è mai stato controllato né visitato". Saia, dopo aver scoperto di essere malato, morì nel giro di pochi mesi. Ora la sentenza del tribunale che riconosce il diritto al risarcimento per i familiari.