PALERMO - In merito alle proteste annunciate da parte dei sindacati per i lavori del passante, Rfi precisa che il contraente generale sta adeguando la consistenza della forza lavoro con l'avanzamento dell'opera. "Ad oggi, le opere civili che restano da completare, dopo la riattivazione del collegamento con l'aeroporto e il completamento dello scavo della galleria tra Notarbartolo e De Gasperi, corrispondono a circa il 5% del totale dei lavori - si legge in una nota - Le opere rimanenti saranno in parte completate da SIS e in parte riappaltate". (ANSA).