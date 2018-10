È stata convocata per giovedì prossimo, 25 ottobre, la direzione regionale del partito. Si tratterà del primo passaggio per avviare la fase dei congressi, provinciali e regionale, con l'approvazione delle regole e la nomina di una commissione che sovrintenderà ai processi. La comunicazione della data è partita oggi pomeriggio, non ancora fissato il luogo in cui i dirigenti dem si incontreranno. Il partito dovrà fissare le date dei congressi provinciali e di quello regionale, che potrebbe svolgersi anche contestualmente a quello nazionale, per il quale non c'è ancora una data certa.