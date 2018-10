La vicenda che coinvolge Salvatore Mannino, imprenditore scomparso da Lajanico, nel Pisano, ma originario di Palermo - come conferma lo studio legale della famiglia - ha dell'incredibile. E comincia tutto con u

n biglietto criptato in cui, con l'uso di cifre, Mannino scrive: "Perdonami, scusa". Poi, la scomparsa. Un mese dopo, il 18 ottobre, Mannino viene ritrovato, in stato confusionale, in Scozia, dove pare si trovi dal giorno dopo la sua scomparsa. Ricostruire i fatti sarà complicato, perché Mannino non ricorda più nulla. Ha dimenticato anche la propria lingua. Al fianco della famiglia di Mannino, l'avvocato Ivo Gronchi.

, ma è stato come se fossero dei totali estranei per lui", ha raccontato l'avvocato ai giornalisti. Del caso di Salvatore Mannino si è occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" di Raitre. "L'importante intanto è che stia bene. Non ci sono altre novità", aggiungono dallo studio legale. E intanto la moglie chiede il rispetto della loro privacy.scorso quando, dopo aver lasciato i figli a scuola - è padre di quattro ragazzi - non era più rientrato a casa. Con sé non aveva nemmeno il telefonino, soltanto il documento di identità. La sua auto era stata trovata il 21 settembre in un parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria di Pontedera.dove i carabinieri si sono recati dopo la denuncia della moglie: un biglietto criptato, decodificato dal figlio maggiore, Filippo, 18 anni, studente di Ingegneria aerospaziale a Pisa, in cui Mannino scriveva "Perdonami, scusa" e, nella borsa da lavoro, 10.300 euro in contanti.Un gesto volontario, quindi, almeno stando alle prime ricostruzioni e la famiglia, preoccupata, si è rivolta ad un avvocato, Gronchi, che ha provveduto a dare massima diffusione alla foto segnaletica. Nelle ricerche è stata impegnata anche la Protezione civile.: a Edimburgo, in Scozia, un uomo ha avuto un malore nella cattedrale di St Giles ed è stato trasportato in stato confusionale alla Royal Infirmary. I dettagli combaciano: alto circa 1,75 metri, occhi azzurri, potrebbe portare gli occhiali, potrebbe avere una barba corta bianco-rossiccia e i capelli sono castano-rossicci. Assistiti da Gronchi, moglie e figlio volano a Edimburgo ma devono scontrarsi con la dura realtà: un uomo che non sa chi è, cosa fa lì e chi sono le persone che ha attorno. E che prova a spiegarsi soltanto in inglese, un inglese di base.che dura da quasi un mese", forse una turba psichica.