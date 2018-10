La segreteria provinciale di Palermo del Sindacato Autonomo di Polizia ha indetto per venerdì 26 ottobre, un’assemblea generale per i dipendenti della Polizia di Stato in servizio nella provincia che si svolgerà dalle 11 alle ore 14 presso la sala multimediale “Domenico Corona”, all’interno della caserma Pietro Lungaro.

Tra i relatori saranno presenti il segretario generale aggiunto Gianni Tonelli, Deputato della Repubblica e componente della 1^ Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni; il Segretario Nazionale Saro Indelicato; il Segretario Regionale Sicilia, Gaetano Maranzano; il Segretario Provinciale di Palermo Pietro Billitteri. Tra i temi oggetto di discussione saranno affrontati le tematiche che riguardano i correttivi al riordino delle carriere, le tutele legali dei poliziotti in caso di eventi accaduti in servizio, argomenti che attualmente si trovano in discussione in commissioni affari costituzionale della camera dei deputati.