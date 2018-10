lunedì a Palazzo d'Orleans

assieme al presidente della Lombardia Attilio Fontana, il protocollo d'intesa per la riorganizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza che dovrà dare vita a un'azienda sanitaria pubblica sul modello di quella lombarda. Intanto, sono pronte le nomine del nuovo Cda siculo-lombardo della società: presidente sarà il veronese Davide Croce, già membro del nucleo di valutazione delle prestazioni dell'Areu 118 Lombardia; componenti sono Pietro Marchetta, commercialista di Agrigento, e Gaetana "Tania" Pontrelli, candidata alle ultime Politiche con DiventeràBellissima.

. Il presidente Nello Musumeci firmeràLa modifica dello statuto che ha permesso di allargare la governance della società partecipata è stata approvata dall'assemblea dei soci alla fine di settembre. Una mossa che ha consentito al governo regionale di avere più posti a disposizione per rappresentare più anime della propria coalizione e riservare comunque la guida a un soggetto "del Nord" che si assumerà quindi l'incarico di traghettare la Seus siciliana verso la sua nuova identità, quando sarà, appunto, Areus - Azienda regionale per l'emergenza e l'urgenza in Sicilia.La collaborazione tecnica, che sarà regolata dalla convenzione, prevede il potenziamento dei servizi di elisoccorso, la riorganizzazione del sistema del 118 e dell'urgenza sanitaria extraospedaliera, con lavori di formazione professionale e l'introduzione di innovative tecniche di intervento.incerto infatti il futuro dei dipendenti di Seus che, nonostante le rassicurazioni dell'assessore alla Salute Ruggero Razza, continuano a chiedere garanzie sulla continuità occupazionale, pure nel passaggio da un'azienda dove i rapporti di lavoro sono regolati da contratti di natura privata a un'azienda di natura pubblica."Appreso delle nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione di Seus, vogliamo augurare al nuovo presidente, Davide Croce, e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione, Pietro Marchetta e Gaetana Pontrelli, buon lavoro, nella speranza che adesso si proceda spediti anche verso le nomine della dirigenza, definendo così l’assetto che dovrà guidare una società di importanza strategica, per non dire fondamentale, per la vita di tutti i cittadini siciliani". A dirlo è, che oggi ha partecipato al Coordinamento regionale della Seus che si è svolto a Messina alla presenza dei segretari generali della Cisl Funzione pubblica. "Auspichiamo che al più presto si avvi un confronto con i sindacati, per poter fornire il nostro contributo alla nuova dirigenza della società, sia per la risoluzione dei problemi ancora presenti sia per la transizione verso la nuova azienda regionale, annunciata dal presidente Musumeci e dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Il confronto con i sindacati infatti è imprescindibile in un processo che coinvolge direttamente i lavoratori della società partecipata", conclude Montera.