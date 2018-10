Nella questione sarebbe intervenuto inoltre l’amministratore condominiale, chiedendo di limitare lo scalpiccio ma con vani risultati.

Camminavano in casa con i tacchi (o le zeppe), multate mamma e figlie. I vicini hanno denunciato la famiglia che si è vista quindi arrivare una denuncia per disturbo della quiete ed una multa da 500 euro.Protagoniste una signora di Vicenza di 55 anni e le due figlie, residenti in uno stabile di viale Margherita, in un appartamento che prima del loro arrivo, quattro anni fa, era disabitato. Stando alla denuncia, portavano ai piedi tacchi a spillo, zoccoli o zeppe alte dentro il loro appartamento e i vicini si sono lamentati del rumore provocato dal continuo ticchettio alla sera.