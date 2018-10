PALERMO - "Quando la nave Diciotti è arrivata nei pressi di Lampedusa, lo scorso agosto, non sono stati commessi reati ma anzi sono stati meritoriamente difesi i confini. Non lo dico io, che per questa vicenda sono incredibilmente accusato di sequestro di persona, ma il tribunale dei ministri di Palermo". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "La partita giudiziaria non è ancora chiusa, però è un primo passo significativo. In ogni caso, giudici o non giudici, non arretro di un millimetro!", ha concluso il leader della Lega.La ricostruzione - "nella sostanza del contenuto di parte di quel che, in 60 pagine, il collegio palermitano ha scritto" - è stata fatta dal Giornale di Sicilia di Palermo che scrive come "dal 15 al 20 agosto, nella prima fase della 'vicenda Diciotti', sono stati 'difesi gli interessi nazionali' sulla questione migranti, di fronte all'atteggiamento di chiusura di Malta, e non sono stati commessi reati di alcun genere". Per i fatti avvenuti dal 20 agosto in poi, quando la nave della Guardia Costiera, con a bordo 177 migranti, ha preso la via di Pozzallo e di Catania, scrive ancora il Giornale di Sicilia, "il Tribunale dei ministri di Palermo ha omesso ogni verifica, a parte una semplice e generica ricostruzione, e il collegio per i reati ministeriali del capoluogo etneo potrà fare 'ogni opportuno approfondimento' sulla posizione di Matteo Salvini".