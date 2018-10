GELA (CALTANISSETTA) - A distanza di 24 ore dagli incendi che hanno distrutto, a Gela, il bar "Belvedere" e il lido "B cool beach" (nella foto), gli attentatori sono tornati in azione cercando di bruciare, poco dopo le 3 della notte, un altro esercizio, il bar "Lory", in via Palazzi, nel quartiere Caposoprano. Un metronotte, di ronda nella zona, ha dato l'allarme alle forze dell'ordine e vigili del fuoco.Le fiamme sono state domate sul nascere prima che si propagassero all'interno del locale al pianoterra di un edificio condominiale di 4 piani. Sono state avviate indagini. I sindacati di commercianti, esercenti e artigiani parlano di "emergenza sicurezza" riesplosa da alcune settimane a Gela e chiedono al prefetto di Caltanissetta maggiori controlli sul territorio non escludendo l'utilizzo di militari dell'esercito. (ANSA).