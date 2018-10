MARSALA (TRAPANI) - Un giovane di 25 anni, Mariano Baiata, è morto a seguito delle gravi ferite riportate ieri sera in un incidente stradale avvenuto in contrada Casazze, a circa 10 chilometri nell'entroterra di Marsala. Baiata era alla guida di una moto e a un incrocio si è scontrato con un'auto.Trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino, le sue condizioni erano subito apparse gravissime. E per questo i medici ne avevano disposto il trasferimento a Palermo, all'ospedale Villa Sofia, dove è avvenuto il decesso.