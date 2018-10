puntualizzare,

nella qualità di unici esperti in Sicilia delle politiche attive del lavoro a suo tempo riqualificati con risorse pubbliche, che la guerra di taluni sindacalisti, che rappresentano per lo più lavoratori regionali ex Lsu che avevano accettato la stabilizzazione nelle fasce basse senza null'altro pretendere, è una guerra a senso unico".

Le polemiche sono sorte all'indomani della visita della Commissione Lavoro del Senato al Centro per l'Impiego di Termini Imerese, sotto la guida della presidente Nunzia Catalfo, con rappresentanti del governo e dell'Assemblea regionale siciliana. "Abbiamo più volte detto che in alcun modo l'ingresso nella pubblica amministrazione di nuova linfa vitale, a prescindere dai cosiddetti "sportellisti", li tange - prosegue la nota - ma che porterebbe in Sicilia risorse nazionali a vantaggio del miglioramento dei servizi e gioco forza delle loro, giuste o sbagliate, rivendicazioni. Si può, in nome di una manciata di euro, che peraltro sarebbero scontati in una riorganizzazione, sostenere una linea che danneggerebbe la Sicilia e i siciliani? Chi pensa sia questa una guerra tra poveri, sappia che è una guerra a senso unico tra chi ha pane e sedia e chi, pur non avendo neppure un tozzo di pane, dimostra professionalità, correttezza e dignità".

in prospettiva della riforma in atto, quindi operativa e non certamente una passerella politica". È il contenuto di una nota degli operatori ex sportelli multifunzionali della Sicilia. Che proseguono: "Ci preme