PALERMO - La polizia ha eseguito un decreto di confisca di quattro immobili ed un motociclo, nei confronti Giuseppe Cutino, palermitano 32enne accusato di fare parte dell'organizzazione di spaccio a Ballarò e al Capo a Palermo. Valore dei beni 500 mila euro. Il decreto è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo.Il sequestro dei beni era avvenuta il 16 ottobre dello scorso anno con l'applicazione a Cutino della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno e mesi sei. Cutino era stato arrestato il 22 febbraio dello scorso anni dalla sezione antidroga della squadra mobile nel corso di un'operazione che ha coinvolto 16 persone accusati di traffico di cocaina, eroina, hashish e marijuana.I sigilli sono scattati in due appartamenti ed un magazzino in via Giuseppe Crispi e una villa a Carini in contrada Piraineto.