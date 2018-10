PALERMO - “Conoscere le Istituzioni: dalle aule di scuola a quelle del Parlamento Europeo”. Dopo l’edizione 2017 che ha portato gratuitamente a Bruxelles 60 studenti siciliani delle scuole secondarie superiori, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle rinnova l’iniziativa anche per il 2018, invitando a visitare il Parlamento Europeo gli studenti di Sicilia e Sardegna a fine novembre.L’europarlamentare M5S ha infatti pubblicato un nuovo bando che ha l’obiettivo di offrire l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento del Parlamento Europeo ed è rivolto agli studenti delle scuole superiori secondarie della regione Sicilia e della regione Sardegna. Nello specifico, il bando prevede una visita composta da 50 persone per un totale di 10 scuole: 35 persone (di cui 28 studenti e 7 professori) provenienti dalla regione Sicilia e 15 (di cui 12 studenti e 3 professori) provenienti dalla regione Sardegna. Il viaggio a Bruxelles è in programma dal 28 al 30 novembre mentre la visita in Parlamento Europeo è in programma il 29 novembre alle ore 16.00. Agli studenti e ai loro accompagnatori, saranno rimborsate le spese di viaggio da e per la capitale belga e il relativo alloggio, secondo le modalità specificate nel bando. Le scuole selezionate, tramite sorteggio, avranno l’onere di individuare gli studenti e i relativi docenti accompagnatori."Obiettivo dell’iniziativa – spiega l’europarlamentare siciliano – è quello di far conoscere il Parlamento Europeo ai nostri studenti per far capire loro i meccanismi dell’Europa e l’importanza della rappresentanza italiana nelle scelte che riguardano la loro vita quotidiana. Uno studente informato – sottolinea Corrao – è un soggetto che avrà capacità di discernimento, di critica e di analisi”.Le info e il bando sono disponibili sul sitoo al seguente link: