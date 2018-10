: si tratta dell’Assemblea regionale siciliana. Lì è possibile consumare un pranzo completo, e spesso di ottima qualità, con una decina di euro. Sul sito ufficiale dell'Ars è comparso il bando di gara per aggiudicarsi il servizio, insieme al listino prezzi.Il listino a cui devono attenersi i gestori della buvette dellArs è un perenne oggetto della discordia, e nel recente passato si è trasformato in vero e proprio cavallo di battaglia di politici di ogni partito, sempre più convinti di essere di fronte a uno scandalo destinato a finire.rispetto agli scorsi anni. Qualche esempio? Il classico caffè espresso costerà 70 centesimi; per le bibite in lattina i futuri assegnatari dovranno attenersi al prezzo di 1 euro e 20 centesimi. Tra le altre voci nel listino del bar, si legge che una “mezza minerale” (0,50 lt) costerà 50 centesimi, e un non precisato dolce 1 euro e 50.riservato ai componenti dell’Assemblea regionale siciliana. Nel 2012 i deputati regionali del Movimento Cinque Stelle tuonavano “Con 11 euro si può fare un pranzo completo”. E oggi? Se un deputato volesse gustare la varietà di un antipasto al buffet, basterebbero 4 euro; allo stesso prezzo sono serviti i primi piatti, mentre a 6 e 7 euro rispettivamente i secondi di carne e pesce. E come resistere a un dolce o a della frutta, soprattutto se disponibili a 3 euro? Insomma, conti alla mano (la calcolatrice non è nemmeno necessaria), per un antipasto, un primo e un dolce all’Ars bastano ancora i famosi 11 euro. Un onorevole pranzo.