SIRACUSA - Interrotta per poco più di due ore la linea ferroviaria Catania-Siracusa. Era stata segnalata la presenza di un cadavere nei pressi dei binari. Alle 13 è iniziata la ricerca con un carrello di lavoro del personale di Rfi con i carabinieri che hanno accertato che si trattava dei resti di un cavallo. Alle 15.18 la linea è stata riaperta. Ritardo di 25 minuti per il treno Milano-Siracusa e di 90 minuti per il Siracusa-Milano.(ANSA).