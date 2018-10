Durante la missione sono stati presi anche accordi per promuovere la presenza imprese siciliane interessate a investire a Cipro, dove l’economia cresce del 4 per cento annuo e che è in grado di attrarre investimenti stranieri nei settori delle costruzioni, dello shipping, del turismo e in quello finanziario.

“Palermo e Nicosia – sottolinea il console Provenzano – sono città simili per tanti aspetti e avranno un reciproco vantaggio nel condividere le proprie esperienze e nell’aumentare i rapporti di scambio culturale, economico e sociale. Nicosia è una città in grande sviluppo che si sta dimostrando in grado di introdurre nella sua storia millenaria innovazione. Numerosissimi i cantieri dalla Piazza Elfteria opera di Zaha Hadid ai grattacieli ai numerosi interventi di riqualificazione urbana. Questa città, l’unica e l’ultima d’Europa ad essere ancora divisa da un muro è, per converso di questa condizione anacronistica, realmente un esempio di dinamismo e innovazione”.

PALERMO - Il console onorario di Cipro per la Sicilia Sebastiano Provenzano ha incontrato, a Cipro, il sindaco di Nicosia Constantinos Yiorkadjis, per avviare, in accordo con il sindaco di Palermo, le pratiche formali per un gemellaggio tra le due città.