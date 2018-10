PALERMO - Un incontro tra il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, sarebeb avvenuto questa mattina "in uno dei palazzi di rappresentanza - rivela Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell'Udc - del Comune di Palermo". Secondo Figuccia Orlando sarebeb "più interessato a talk show televisivi sui temi dell'accoglienza che ai veri problemi della città e dei palermitani" e "a questo si aggiungono - aggiunge - incontri carbonari, dalla dubbia utilità". Un incontro che secondo Figuccia potrebbe "dare inizio alle grandi manovre strategiche che porteranno con ogni probabilità alle larghe intese, compresa l'approvazione del bilancio del comune di Palermo e chissà a che altro". L'esponente Udc poi aggiunge: "Non mancheranno altri accordi sottobanco per garantire i soliti volti noti della politica palermitana e siciliana. Insomma - conclude -, la solita 'pasta con le sarde' in salsa palermitana".