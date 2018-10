PALERMO - Ha investito un automobilista senza fermarsi per prestare soccorso, fuggendo. E' accaduto a Palermo, in via Cirrincione, nei pressi dei padiglioni che un tempo ospitavano la Fiera del Mediterraneo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e il personale del 118. La vittima, R.T. di 41 anni, è finita all'ospedale Villa Sofia con una frattura del perone.