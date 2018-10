MONZA - Un ecuadoriano di 26 anni ha accoltellato la sorella di 24, una peruviana di 29 anni e un suo connazionale di 21 con un coltello da cucina al culmine di una lite scoppiata nell'appartamento della ragazza a Cinisello Balsamo, nel milanese. Sul posto sono intervenuti 118, polizia e carabinieri. I feriti sono stati trasportati in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, in diversi ospedali. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) a meno di un'ora dall'aggressione, a circa 200 metri da casa della sorella: era accasciato sul marciapiede, ubriaco e lievemente ferito. Pregiudicato e irregolare in Italia, è stato arrestato per tentato omicidio. Pare che la lite, complice l'alcol, sia scaturita tra il 26 enne e il 21 enne per gelosia. Le donne sarebbero intervenute per separare i due giovani.