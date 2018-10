di voti alla Kalsa: il film di Ismaele La Vardera sull’ultima campagna elettorale al comune di Palermo è pronto a sbarcare nelle sale cinematografiche. Una data precisa ancora non c’è, ma l’edizione on line del quotidiano inglese “The Guardian” parla di fine novembre e anticipa alcune delle scene del prodotto confezionato dall’ex candidato sindaco di Lega e Fratelli d’Italia.di Italia 1, ha sempre assicurato essere stata vera, con tanto di sostegno ufficiale della Lega di Matteo Salvini e di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Ma, ad un certo punto della campagna elettorale, La Vardera avrebbe deciso di riprendere tutto grazie ad alcune telecamere nascoste che avrebbero così filmato gli incontri tra il giornalista e alcuni politici di alto livello: due ore di dialogo con Salvini, oggi vicepresidente del Consiglio, ma anche le trattative con la Meloni e con Totò Cuffaro, con quest’ultimo che avrebbe provato a dissuaderlo dal candidarsi promettendo in cambio un posto nella giunta palermitana o alle elezioni nazionali in quota centrodestra.Un docufilm, intitolato “Italian Politics”, co-prodotto da Davide Parenti e distribuito da Medusa, rivelerebbe non solo le trattative segrete tra i partiti, ma anche la compravendita di voti in alcuni quartieri di Palermo. Come scrive Lorenzo Tondo sul The Guardian, in una scena La Vardera avrebbe incontrato un parente del boss della Kalsa Gino “U mitra”, della famiglia Abbate, che gli avrebbe offerto un pacchetto di 300 voti al costo di 30 euro l’uno.Cuffaro non si sarebbe opposto all’uso delle immagini riprese di nascosto, così come la Meloni. Il docufilm, che avrà come voce narrante Cristiano Pasca de Le Iene, sarebbe così pronto a sbarcare nei cinema e promette altre scottanti rivelazioni.