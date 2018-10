PALERMO - Rubata nella notte la cassaforte dell'Ottava circoscrizione municipale di Palermo, in via Fileti, con dentro duemila euro, documenti e pare anche carte d'identità in bianco. Dentro la circoscrizione non sono né telecamere e l'allarme sarebbe stato disattivato. Questa mattina i responsabili della circoscrizione hanno presentato la denuncia. "Non è la prima volta che subiamo furti - dice il presidente Marco Frasca Polara - a colpo sicuro in una stanza solitamente chiusa a chiave. Dentro la cassaforte c'erano i soldi dei pass delle zone blu. Sono entrati dalla porta d'ingresso e pare che abbiano disattivato l'allarme". (ANSA).