PALERMO - Avvenimenti previsti per lunedì 22 ottobre in Sicilia:1) PALERMO - Palazzo dei Normanni, Sala Gialla, ore 09:00 Convegno su "Il futuro delle città: memoria, identità, bellezza, nuovo umanesimo, generatori di economia".2) RAGUSA - Cna , via Psaumida 38, ore 09:30 Seminario sulla protesi capillare New system..3) PALERMO - Cantieri Culturali alla Zisa, via Gili, ore 10:00 Workshop di chiusura del "Vestino 2018", il festival degli artisti del tessile.4) PALERMO - Municipio, ore 10.00 Presentazione di Amorù, rete antiviolenza della provincia di Palermo.5) PALERMO - UniCredit, via G. Magliocco 1, ore 10:15 StartCup Sicilia, Business Plan competition affiliata al Premio nazionale dell'innovazione (Pni).6) MAZARA DEL VALLO (TP) - Cine Teatro Rivoli, ore 11:00 Conferenza stampa del candidato sindaco della Lega, Giorgio Randazzo.7) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 11:15 Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e quello della Regione Lombardia Attilio Fontana firmano un protocollo d'intesa in ambito sanitario e tecnico tra i due enti per la riorganizzazione dell'emergenza-urgenza.8) CATANIA - Teatro Massimo Vincenzo Bellini, ore 11:30 Presentazione della stagione lirica e di balletti e della sagione sinfonica 2019. Partecipano il sindaco e presidente del teatro Salvo Pogliese, il sovrintendente Roberto Grossi e il direttore artistico Francesco Nicolosi.9) PALERMO - Conservatorio, Sala Scarlatti, ore 18:00 Primo appuntamento d'autunno col Festival Beethoven riservato ai migliori allievi delle classi di pianoforte.(ANSA).