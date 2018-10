l’azienda sanitaria provinciale ha infatti scritto al comune di Palermo per chiedere la bellezza di 4,2 milioni di euro. Una cifra non indifferente e che, secondo le prime indiscrezioni, riguarderebbe le spese per le visite fiscali.“nell’ambito delle attività di controllo della contabilità” dell’ente è saltato fuori un credito di 4,3 milioni di euro nei confronti di piazza Pretoria, aggiornato al 30 giugno 2018. Il collegio sindacale ha chiesto pertanto al Comune se la cifra sia corretta e risulti anche nei bilanci di Palazzo delle Aquile, comunicando, in caso di discrepanza, a quanto ammonterebbe la differenza e perché.ha inviato una lettera a tutti gli uffici per capire se i 4,3 milioni siano dovuti e ha dato il termine ultimo di cinque giorni per rispondere: bisogna infatti capire se la cifra è corretta, a cosa è dovuta ed eventualmente come andrebbe pagata.