Le condizioni di salute della bambina, ricoverata a Milano, sarebbero piuttosto gravi, c

ome riporta il Giornale di Monza: il fatto è accaduto a Giussano. E torna la paura.

Una bambina di quinta elementare è stata ricoverata in ospedale per meningite.Nella scuola elementare di via Alessandria c'è grande apprensione tra i genitori degli altri alunni. Il personale dell'Ats ha informato genitori e docenti in merito alla profilassi da adottare in questi casi.