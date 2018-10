Sarà ora la Corte di Appello di Palermo a decidere innanzitutto se bloccare la restituzione e poi entrare nel merito della valutazione.sporcati dalla connivenza con cosa nostra. Mario Niceta è ormai deceduto, gli sono subentrati i figli colpiti dall'iniziale provvedimento di sequestro deciso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo. La stessa sezione che, in una nuova composizione, nelle scorse settimane ha deciso di non procedere alla confisca e di restituire i beni, a cominciare dalle società che gestivano 15 negozi di abbigliamento nel frattempo chiusi.ha ritenuto che non c'era prova alcuna dell'immissione nelle società di capitali di provenienza illecita. Ed è su questo punto che insiste uno dei legali degli imprenditori, l'avvocato Salvino Pantuso, che si riserva ulteriori commenti non appena avrà preso visione dell'impugnazione. Sin d'ora spiega che "le perizie disposte dal tribunale hanno escluso che il patrimonio attuale sia inquinato".