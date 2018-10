Da inizio settembre sono tre i nuovi ingressi e tra quelli che già erano a Palazzo, qualcuno nel frattempo è andato via e a qualcuno invece è stato aumentato il compenso.

Il primo ottobre negli uffici della segreteria del presidente dell’Assemblea regionale siciliana(Fi) è arrivato. L’incarico è piuttosto breve, dato che viene conferito per soli tre mesi, ovvero fino al 31 dicembre. Il compenso ammonta a 6.000 euro per l'intera durata del contratto (e non per ogni mensilità, come erroneamente indicato nel documento caricato sul sito dell'Ars in un primo momento).Il 17 settembre invece ha lasciato l’incarico di collaboratore del presidente dell’Ars,che ha rinunciato anzitempo per motivi personali al contratto di collaborazione che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2018 e che valeva 1660 euro lordi mensili.Dal primo settembre è cresciuto di qualche centinaio di euro poi il contratto diuno dei collaboratori di(M5s): il compenso infatti passa da 1.700 a 2.173 euro.Due new entry negli uffici dei deputati segretari(M5s) e(Fdi).si è aggiunto agli addetti di segreteria di Galvagno, con un contratto che va dal primo settembre all'ultimo giorno dell’anno, per poco più di 1.400 euro lordi mensili. Mentre dal 3 ottobre e fino a revoca il pentastellato Stefano Zito si avvarrà della collaborazione diper 1.200 euro lordi mensili.Molti contratti, 25 per l'esattezza, sono in scadenza a fine 2018 e se non rinnovati potrebbero dar vita a una nuova "infornata", con volti nuovi a sostituire chi ha già ricoperto questi ruoli.