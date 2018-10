PALERMO - Paura in pieno centro città per il cedimento di alcuni calcinacci. L'allarme ai vigili del fuoco è stato lanciato nel primo pomeriggio: una squadra è intervenuta con l'autoscala nella struttura in cui si trova il Teatro "Al Massimo", per mettere in sicurezza l'area.Si tratta probabilmente delle conseguenze del maltempo che nelle ultime ore ha colpito il capoluogo siciliano ed ha provocato danni e disagi in varie zone.In altri edifici, infatti, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la caduta di alcuni calcinacci, come a Bonagia e in via Pitrè. Ancora in corso gli interventi per la rimozione di alberi finiti in strada durante il violentissimo temporale di stanotte e per la messa in sicurezza di pali della luce e cartelloni divelti.