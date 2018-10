SIRACUSA - Il Tribunale del riesame di Catania ha attenuato la misura degli arresti domiciliari in divieto di dimora all'ex sindaco di Priolo, Antonello Rizza. "Si tratta di un primo passo verso la libertà totale" ha commentato l'avv. Tommaso Tamburino che assiste l'ex primo cittadino insieme all'avv. Domenico Mignosa. Rizza era ai domiciliari, su disposizione del Gip, dall'ottobre dello scorso anno nell'ambito dell'operazione "Res Publica" per un presunto giro di appalti pilotati insieme ad altri due dirigenti comunali e ad un imprenditore. L'accusa a vario titolo per gli indagati era di turbata libertà degli incanti in concorso, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. (ANSA).