Sessantatré giovani sono stati identificati. Sarebbero i protagonisti di una nuova e pericolosa moda tra gli adolescenti, a Piacenza dove si è verificato il caso e non solo, quella delle risse su appuntamento via social. Un fenomeno in aumento, tanto che il questore della città emiliana Pietro Ostuni ha lanciato un appello ai ragazzi: "Non inseguite i falsi miti della violenza, state attenti perché rischiate grosso con la legge".