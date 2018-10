Sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Palermo la Determinazione Dirigenziale dell'Area della Cittadinanza Solidale n. 1180 del 19/10/2018, (consultabile anche nella sezione Determinazioni Dirigenziali dell’Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune di Palermo), gli elenchi dei candidati ammessi alle selezioni, dei candidati ammessi con riserva e delle istanze non conformi al Bando. Link: https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=20056

Si evidenzia che, per le istanze escluse, l'interessato potrà inoltrare per iscritto motivata e documentata richiesta di revisione, (indirizzata a: Area della Cittadinanza Solidale, Settore della Cittadinanza Solidale, Via Garibaldi 26), riportando sulla busta la dicitura “SCN-RICHIESTA REVISIONE”, entro il 28 ottobre.

Con successivo avviso, che sarà pubblicato sempre sul sito istituzionale del Comune (https://www.comune.palermo.it/scn.php?id=2), sarà reso noto il calendario dei colloqui di selezione, con l’indicazione della sede, dei giorni e degli orari di svolgimento.

I candidati ammessi con riserva saranno contattati dal personale dell’U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la “U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva” ai seguenti numeri: 091/7405400 - 091/7405452 - 091/7405420.

Indirizzo di posta elettronica: innovazionecittadinanzattiva@comune.palermo.it

