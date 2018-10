"Oggi ho incontrato i sindaci siciliani. Abbiamo preso impegni a partire dalle scuole per trasferire le risorse e rendere di nuovo agibili gli edifici pubblici e nel weekend sarò in Sicilia con il capo della Protezione civile per fare stime riguardo ai danni che hanno colpito gli edifici privati". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio fuori da Palazzo Chigi, dopo aver incontrato i sindaci del Catanese in merito al sisma del 6 ottobre scorso. "C'è la massima volontà di aiutare i Comuni colpiti da quel sisma - ha aggiunto - e sempre nel weekend effettueremo un sopralluogo in Sicilia nelle aree colpite dall'alluvione in queste ore. C'è la massima vicinanza alla Sicilia, una terra che ha bisogno di aiuto. Ci siamo come governo e da settimane ci siamo per ripristinare il prima possibile gli edifici colpiti dal sisma". (ANSA).