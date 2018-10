"Si prevedono precipitazioni diffuse - ha avvertito ieri la protezione civile - anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Nel pomeriggio sono previsti venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, specie zone occidentali, con mareggiate lungo le coste esposte".

Il maltempo che sferza la Sicilia non ha risparmiato il capoluogo, dove i vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi per allagamenti, tombini scoperchiati e alberi finiti in strada.Dalle 4 in poi, tantissime le segnalazioni al centralino del comando provinciale: in via Alfieri un altro albero è crollato, i pompieri sono intervenuti anche alla Favorita, in corso Re Ruggero, nella zona di Borgo Nuovo, via Lanza di Scalea e Pallavicino, dove a cedere è stato un palo dell'illuminazione pubblica.come sempre i disagi più pesanti si sono verificati nei pressi dei sottopassi e in via Imera e ancora una volta a Partanna Mondello, dove sono stati soccorsi alcuni automobilisti rimasti impantanati. Interventi anche a Villabate, Bagheria e Ficarazzi.