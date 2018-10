PALERMO - Una coppia di anziani è stata salvata a Bagheria (Pa), colpita da un temporale, in un sottopasso allagato in via Bagnera. L'auto è rimasta sommersa dall'acqua. Due passanti li hanno soccorsi, facendo uscire i due dalla vettura, portandoli in un posto sicuro.I due anziani stanno bene, ma sono apparsi molto provati. La strada è stata chiusa visto che la grande quantità di pioggia caduta ha fatto 'esplodere' la fognatura. Sono intervenuti i vigili urbani.Guarda il video del salvataggio di Sebastiano Azzolina sulla Pagina Facebook del Centro meteorologico siciliano(ANSA).