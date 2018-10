dopo aver afferrato il cassiere per un braccio, ha tentato di portare via il denaro dalle casse, non riuscendoci solo per la mancata apertura dei dispositivi.

Subito dopo questo tentativo di rapina, l’uomo si è spostato in via San Lorenzo, nell’ufficio postale in cui, dopo aver immobilizzato la cassiera, si è impossessato di 760 euro. Pochi giorni dopo ha fatto irruzione in un supermercato, sempre in via Eugenio l'Emiro, da cui è fuggito con 220 euro. Per Vitale, accusato di rapina aggravata, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, notificata al Pagliarelli, dove era già detenuto.

. E' finito in manette un presunto rapinatore seriale rintracciato dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo. Si tratta di Francesco Vitale, 40 anni, pregiudicato. Nel suo mirino sarebbero finiti istituti bancari, uffici postali e supermercati.Qui,