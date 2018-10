Disarticolata dai carabinieri un'organizzazione ritenuta epigona al clan Triassi e antagonista agli Spada. Quarantadue gli arresti e beni sequestrati per due milioni. Al vertice dell'organizzazione criminale è stato individuato un anziano malvivente, già in passato considerato elemento apicale della 'Banda della Marranella' e, in posizione subordinata, due uomini in passato ritenuti vicini al clan dei Triassi. (ANSA)