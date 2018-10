Sarebbe stato ila provocare la. L'anziana, trovata senza vita nel giardino di casa propria, si chiamava Silvana Masotti e, secondo le prime ricostruzioni, era stata ferita dall'animale di una vicina, probabilmente per gioco.Dal racconto del quotidiano locale "Il Tirreno", pare che la signora soffrisse die assumesse pertanto dei fluidificanti del sangue. Questi farmaci avrebbero impedito la coagulazione del sangue, provocando la fatale emorragia. Una volta dato l'allarme dai vicini, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ormai non c'era più niente da fare. L'episodio è accaduto a Vada, in provincia di Livorno.Su questa morte, che lo stesso figlio della donna ha definito "assurda", sono state avviate le indagini dei Carabinieri.