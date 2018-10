Una è quella indelebile: la luminosità che li unisce, a poco a poco, mentre parlano. Sicché, da due cuori che erano, diventano subito una persona sola., l'amore, tre figli, un ragazzo autistico. Le parole di Beppe Grillo, proprio sull'autismo, li hanno feriti in profondità. E qui non c'entra la polemica politica. E' carne che sanguina, mentre l'anima prova a mettere garze per fermare l'emorragia.mentre fuori piove. L'ira, se mai c'è stata, è sfumata. Rimane l'ammaccatura. Carmelo inizia: “Non è stata solo la battuta che potremmo definire sicuramente infelice. Mi ha fatto male sentire la gente che rideva, che sghignazzava in sottofondo”.. Altro che malattia, altro che persone che non capiscono. I ragazzi autistici hanno una ricchezza interiore che uno sguardo superficiale non coglierà mai”. C'era malizia? E' stata una disattenzione? Il calcolo di un effetto voluto? O forse valeva la pena di incidere così a fondo per l'obolo di un applauso? Non lo sapremo mai. Ma le conseguenze sono chiare. Negli occhi di Carmelo e Tiziana – due genitori 'colonna' di Parlautismo onlus, l'associazione che ha richiamato con forza il problema in questi anni - sfrigola l'offesa a una speranza che lotta contro il dolore.– incalza Tiziana – venga a vivere un giorno con noi, anche un'ora può bastare. E si renderà conto del danno che ha procurato”. “Sei un artista anche geniale, nessuno lo nega – dice con pacatezza Carmelo – ma sei pure il punto di riferimento di un'area politica. Ci vorrebbe maggiore cautela. Sono in sintonia con mia moglie. Siamo genitori cortesi, chi vuole venga a scoprire il coraggio e la bellezza del tempo che viviamo insieme”.Nella luminosità che condividono ci sono le lacrime e i sorrisi, l'odore bruciato dell'uovo fritto in cucina, il balcone con i fiori e il loro profumo, quando piove come adesso, la stanza dei giochi, il ripostiglio dei tormenti, la tv e le passeggiate. C'è una vera famiglia.“La diagnosi arrivò quando era bambino”, racconta Carmelo. Ed è cominciata una paziente tessitura. “Ho creato i libri adatti per mio figlio, lavorando di notte – spiega Tiziana – cercando di mettere su un percorso che lo coinvolgesse. Ho preso in prestito i cartoni animati della Disney, le foto... Quante foto ho scattato a suo fratello maggiore, per mostrargliele e insegnargli il movimento. Penso che Dio ci abbia guidati, altrimenti non ce l'avremmo fatta. Quanta fatica...”.. Fuori piove. Gocce e sciocchezze. Eppure, chi porta il suo amore con sé sarà sempre al riparo. Un fiore all'asciutto.